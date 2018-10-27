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تعليم

رئيس العليا للانتخابات: تعليمات مشددة للجامعات بتطبيق نص اللائحة الطلابية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، إن هناك تعليمات مشددة لكل الجامعات، للالتزام بتطبيق نص اللائحة الطلابية، في كل الإجراءات المتبعة بانتخابات اتحاد الطلاب.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه جار إصدار قرار من جانب كل رؤساء الجامعات، لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات داخل كل جامعة، مشيرا إلى أن كل عميد كلية يصدر قرار أيضا بتشكيل لجنة فرعية للإشراف على الانتخابات داخل الكلية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب، اعتبارا من بداية نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.
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