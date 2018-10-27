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اقتصاد

سالم قسيس: اشتراطات إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة صعبة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
اشتراطات اقامة مشروعات
اشتراطات اقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة صعبة
علياء فوزى
قال المهندس سالم قسيس، عضو جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن الاشتراطات التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للعمل بالنظام المناطق الحرة الخاصة صعبة ويعجز توافرها فى اى مشروع راغبة للعمل بهذا النظام الان.

أضاف قسيس لـ"صدى البلد" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وعلى رأسها الدكتورة سحر نصر تحاول الوقوف على العقبات التي المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة لقناعتها بأهمية هذا النظام فى جذب استثمارات محلية واجنبية ضخمة والدور الذى تلعبه فى تنمية الاقتصاد الكلي للبلاد.

تابع: هناك روح جديدة في الوزارة وإدارة الهيئة العامة للاستثمار لم نعهدها منذ فترات طويلة مؤكدا أن أكبر التحديات التى تواجه القطاع كانت مراحل الضعف التي مرت بها الهيئة العامة للاستثمار سابقا وغياب سيطرتها على مشروعات المناطق الحرة بنوعيها الخاصة والعامة منذ إلغاء العمل بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذى أكد على تعامل جميع جهات الدولة مع مشروعات المناطق الحرة من خلال الهيئة فقط .

والمنطقة الحرة الخاصة تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، أبرزها أن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصاديات (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يساهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة يتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة وفقا لما ذكره الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار و التعاون الدولى.
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