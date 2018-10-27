نظام رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون

هل تريدين رجيم سريع ومتوازن لإنقاص الوزن وحرق الدهون لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى لمدة 7 أيام فهو يساعدك على التخلص من الوزن وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها إليك خطة الرجيم يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"



اليوم الأول

وجبة الإفطار:‏

كوب شاى باللبن بدون سكر

وجبة الغداء:‏

طبق شوربة خالية من الدسم – ربع فرخة مشوية

وجبة العشاء:‏

علبة زبادي.‎



اليوم الثاني:‏

وجبة الإفطار:‏

كوب من عصير البرتقال‎.‎

وجبة الغداء:‏

صدر دجاجة مشوية – طبق خضار سوتيه

وجبة العشاء:‏

كوب من عصير التفاح



اليوم الثالث:‏

وجبة الإفطار:‏

كوب من عصير البرتقال

وجبة الغداء:‏

قطعة من اللحم خالية من الدهون – علبة زبادي‎.‎

وجبة العشاء:‏

علبة زبادي‎



اليوم الرابع:‏

وجبة الإفطار:‏

كوب من الشاى الأخضر

وجبة الغداء:‏

علبة تونه + نصف رغيف

وجبة العشاء:‏

كوب قرفة بالجنزبيل



اليوم الخامس:‏

وجبة الإفطار:‏

بيضة مسلوقة + 1توست رجيم

وجبة الغداء:‏



طبق شوربة خضار + شريحتين لحم مشوى + ربع رغيف بلدى

وجبة العشاء:‏

طبق سلاطة فواكه



اليوم السادس:‏

وجبة الإفطار:‏

كوب من الشاي الأخضر‎.‎

وجبة الغداء:‏

طبق سلاطة خضروات + ربع فرخة مشوية + ربع رغيف بلدى

وجبة العشاء:‏

كوب من عصير الفواكه



اليوم السابع:‏

وجبة الإفطار:‏

كوب من الشاي

وجبة الغداء:

طبق كوسة سوتيه + 3 ملاعق أرز

وجبة العشاء:‏

كوب زبادى