نظام رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون

هل تريدين رجيم سريع ومتوازن لإنقاص الوزن وحرق الدهون لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى لمدة 7 أيام فهو يساعدك على التخلص من الوزن وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها إليك خطة الرجيم يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"
اليوم الأول
وجبة الإفطار:
كوب شاى باللبن بدون سكر
وجبة الغداء:
طبق شوربة خالية من الدسم – ربع فرخة مشوية
وجبة العشاء:
علبة زبادي.
اليوم الثاني:
وجبة الإفطار:
كوب من عصير البرتقال.
وجبة الغداء:
صدر دجاجة مشوية – طبق خضار سوتيه
وجبة العشاء:
كوب من عصير التفاح
اليوم الثالث:
وجبة الإفطار:
كوب من عصير البرتقال
وجبة الغداء:
قطعة من اللحم خالية من الدهون – علبة زبادي.
وجبة العشاء:
علبة زبادي
اليوم الرابع:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاى الأخضر
وجبة الغداء:
علبة تونه + نصف رغيف
وجبة العشاء:
كوب قرفة بالجنزبيل
اليوم الخامس:
وجبة الإفطار:
بيضة مسلوقة + 1توست رجيم
وجبة الغداء:
طبق شوربة خضار + شريحتين لحم مشوى + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:
طبق سلاطة فواكه
اليوم السادس:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاي الأخضر.
وجبة الغداء:
طبق سلاطة خضروات + ربع فرخة مشوية + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:
كوب من عصير الفواكه
اليوم السابع:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاي
وجبة الغداء:
طبق كوسة سوتيه + 3 ملاعق أرز
وجبة العشاء:
كوب زبادى
اليوم الأول
وجبة الإفطار:
كوب شاى باللبن بدون سكر
وجبة الغداء:
طبق شوربة خالية من الدسم – ربع فرخة مشوية
وجبة العشاء:
علبة زبادي.
اليوم الثاني:
وجبة الإفطار:
كوب من عصير البرتقال.
وجبة الغداء:
صدر دجاجة مشوية – طبق خضار سوتيه
وجبة العشاء:
كوب من عصير التفاح
اليوم الثالث:
وجبة الإفطار:
كوب من عصير البرتقال
وجبة الغداء:
قطعة من اللحم خالية من الدهون – علبة زبادي.
وجبة العشاء:
علبة زبادي
اليوم الرابع:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاى الأخضر
وجبة الغداء:
علبة تونه + نصف رغيف
وجبة العشاء:
كوب قرفة بالجنزبيل
اليوم الخامس:
وجبة الإفطار:
بيضة مسلوقة + 1توست رجيم
وجبة الغداء:
طبق شوربة خضار + شريحتين لحم مشوى + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:
طبق سلاطة فواكه
اليوم السادس:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاي الأخضر.
وجبة الغداء:
طبق سلاطة خضروات + ربع فرخة مشوية + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:
كوب من عصير الفواكه
اليوم السابع:
وجبة الإفطار:
كوب من الشاي
وجبة الغداء:
طبق كوسة سوتيه + 3 ملاعق أرز
وجبة العشاء:
كوب زبادى