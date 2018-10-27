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مرأة

نظام رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين رجيم سريع ومتوازن لإنقاص الوزن وحرق الدهون لا تترددى فى تجربة الرجيم التالى لمدة 7 أيام فهو يساعدك على التخلص من الوزن وحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها إليك خطة الرجيم يقدمها إستشارى التغذية العلاجية خالد يوسف ل"صدى البلد"

اليوم الأول
وجبة الإفطار:‏
كوب شاى باللبن بدون سكر
وجبة الغداء:‏
طبق شوربة خالية من الدسم – ربع فرخة مشوية
وجبة العشاء:‏
علبة زبادي.‎

اليوم الثاني:‏
وجبة الإفطار:‏
كوب من عصير البرتقال‎.‎
وجبة الغداء:‏
صدر دجاجة مشوية – طبق خضار سوتيه
وجبة العشاء:‏
كوب من عصير التفاح

اليوم الثالث:‏
وجبة الإفطار:‏
كوب من عصير البرتقال
وجبة الغداء:‏
قطعة من اللحم خالية من الدهون – علبة زبادي‎.‎
وجبة العشاء:‏
علبة زبادي‎

اليوم الرابع:‏
وجبة الإفطار:‏
كوب من الشاى الأخضر
وجبة الغداء:‏
علبة تونه + نصف رغيف
وجبة العشاء:‏
كوب قرفة بالجنزبيل

اليوم الخامس:‏
وجبة الإفطار:‏
بيضة مسلوقة + 1توست رجيم
وجبة الغداء:‏

طبق شوربة خضار + شريحتين لحم مشوى + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:‏
طبق سلاطة فواكه

اليوم السادس:‏
وجبة الإفطار:‏
كوب من الشاي الأخضر‎.‎
وجبة الغداء:‏
طبق سلاطة خضروات + ربع فرخة مشوية + ربع رغيف بلدى
وجبة العشاء:‏
كوب من عصير الفواكه

اليوم السابع:‏
وجبة الإفطار:‏
كوب من الشاي
وجبة الغداء:
طبق كوسة سوتيه + 3 ملاعق أرز
وجبة العشاء:‏
كوب زبادى
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