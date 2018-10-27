عودة 340 مصريًا من ليبيا وعبور 245 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر الجمعة عبر منفذ السلوم البري 340 مصريًا بينهم 277 سافروا بصورة شرعية و63 بصورة غير شرعية، وعبرته 245 شاحنة في الاتجاهين خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكر بيان أصدرته مديرية أمن مطروح أنه تم إنهاء إجراءات سفر ألف و245 عبر المنفذ منهم 299 مصريًا و946 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن، أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 130 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 115 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.