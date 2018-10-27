ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عودة 340 مصريًا من ليبيا وعبور 245 شاحنة عبر منفذ السلوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
عاد إلى مصر الجمعة عبر منفذ السلوم البري 340 مصريًا بينهم 277 سافروا بصورة شرعية و63 بصورة غير شرعية، وعبرته 245 شاحنة في الاتجاهين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان أصدرته مديرية أمن مطروح أنه تم إنهاء إجراءات سفر ألف و245 عبر المنفذ منهم 299 مصريًا و946 ليبيًا.

وأوضح مدير الأمن، أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 130 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 115 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
loading...

ترشيحاتنا

مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش

قطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها مجدي الهواري

سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة السوبر المصرى السعودى بين الأهلى واتحاد جدة

في يومه العالمي.. 9 نصائح للعناية بالعمود الفقري أبرزها تجنب المذاكرة على السرير.. ودراسات حديثة تكشف 3 حلول لعلاجه تغنى عن الجراحة

رقم قياسي مميز للحارس المصري محمد عواد مع الوحدة بالدوري السعودي

توفيق عكاشة: كرشي مزعلني وتعبني.. فيديو

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو

لاعب يبكي بسبب الجماهير وتوقف المباراة بالدوري الاماراتي.. فيديو

إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

توفيق عكاشة: أقسم بالله أنا باخد مرتب لا يتوقعه أحد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو
ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟