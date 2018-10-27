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هدى عبد الناصر: نحن جيل تربى على عقيدة القومية العربية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
الدكتورة هدى عبدالناصر
الدكتورة هدى عبدالناصر
حمزة شعيب
قالت الدكتور هدى عبد الناصر نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنهم جيل تربى على عقيدة القومية العربية، وذلك حتى من قبل ثورة 23 يوليو.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على شاشة سي بي سي cbc، أنها رأت مدى حب أبيها للقومية العربية حين قرأت خطاب من جدها أرسله له للعريش ليطئمن عليه، حين كان ذاهبا لحرب 48.

وأشارت هدى إلى أنه من قبل الحرب كانت هناك محاولات عديدة من والدها للانضمام لحركة المقاومة الفلسطنية ضد اليهود، ولكن الحكومة المصرية رفضت إلى أن جاء موعد حرب 47.

وحكت عن الخطاب الذي أرسله ثروت عكاشة إلى والده حين كان في فلسطين يتحدث عن محاولاته الالتحاق بهم، يقول له: "الحمدلله عرفت أجيلكوا وهوصلكوا بعد أيام" وعلقت هدى على ذلك قائلة: "عمرك شفتي حد بيدور على واسطة عشان يروح الحرب".
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