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مرأة

قناع له مفعول البوتكس لشد البشرة في 15 دقيقة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكنك شد البشرة بسرعة لا تتوقعينها بوصفة لن تكلفك الكثير لكنها تحارب التجاعيد وترطب البشرة وتخلصك من بقع الوجه الداكنة إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لا تترددى فى تجربتها ..

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة ..

ملعقتان صغيرتان من اللبن الزبادي
بطاطس مبشور
ملعقة عسل

طريقة تحضير البطاطس ..

فى وعاء أسلقى البطاطس ثم قومى بهرسها جيدا وإضافة اللبن الزبادى والعسل وتطبيق المكونات على الوجه وتترك لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالوجه يعمل هذا القناع على تجديد البشرة وحمايتها من التجاعيد، كما يحميها من الجفاف الشديد، الذي يعد من الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرة الوجه.
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