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أخبار البلد

غدا.. نقل إقلاع 10 رحلات لمصر للطيران الى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأحد إقلاع ١٠ رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب 3 إلى صالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بالشركة، إن القرار جاء تخفيفًا لحركة التشغيل في صالة السفر بمبنى الركاب "٣"، وإجراء عمليات الصيانة بها، على أن يتم نقل الرحلات بدءًا من يوم ٢٨ أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر، أن الرحلات التي تقرر تشغيلها هي رحلات فرانكفورت، وميونيخ، وبرلين، ومدريد، وبرشلونة، وتونس، وكوبنهاجن، وچنيڤ، وبروكسل، وأمستردام، بينما يظل وصول هذه الرحلات بمبنى الركاب ٣ دون تغيير.
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