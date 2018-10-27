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حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:37 ص
أحمد شعبان
أحمد شعبان
هاني حسين
قال أحمد شعبان مسؤول شكاوى الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، إننا نتلقى عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بالاتصالات وشبكات المحمول، وتختلف وتتباين طبيعة الشكاوى، ويرتبط بذلك توقيت حل الشكوى الذي يمتد بحد أقصى إلى 72 ساعة.

وأضاف "شعبان" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه عقب تلقى الشكاوى من المواطنين نتواصل مع شركات المحمول والإنترنت بشكل مباشر للبت في حل الشكوى.

وتابع:" تسعيرة الاتصالات وشبكات المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة على مستوى العالم، ولكن هناك بعض الدول العربية تكون تسعيرتها أرخص من المتواجدة في مصر".
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