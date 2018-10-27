زواج هازال كايا وعلى أتاى الصيف المقبل

أعلن كل من المخرج على اتاى والفنانة التركية هازال كايا أنهما حددا أوائل الصيف المقبل موعدًا لزواجهما بعد قصة حب استمرت لما يقرب من خمس سنوات .



وأكد الثنائى انهم يعكفان الفترة الحالية على الانتهاء من ارتباطاتهم الفنية ، حتى يتمكنوا بعد ذلك من تجهيز التفاصيل الخاصة بالزواج وتجهيز عش الزوجية .



يذكر أن آخر أعمال هازال كايا هو مسلسل " حكايتنا " , والذي يتم عرض الموسم الثاني من خلاله ، إلا أن نسبة مشاهدته تراجعت إلى المركز الثاني بعدما كان الموسم الأول منه يحتل الصدارة .