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فن

زواج هازال كايا وعلى أتاى الصيف المقبل

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أعلن كل من المخرج على اتاى والفنانة التركية هازال كايا أنهما حددا أوائل الصيف المقبل موعدًا لزواجهما بعد قصة حب استمرت لما يقرب من خمس سنوات .

وأكد الثنائى انهم يعكفان الفترة الحالية على الانتهاء من ارتباطاتهم الفنية ، حتى يتمكنوا بعد ذلك من تجهيز التفاصيل الخاصة بالزواج وتجهيز عش الزوجية .

يذكر أن آخر أعمال هازال كايا هو مسلسل " حكايتنا " , والذي يتم عرض الموسم الثاني من خلاله ، إلا أن نسبة مشاهدته تراجعت إلى المركز الثاني بعدما كان الموسم الأول منه يحتل الصدارة .
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