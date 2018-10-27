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مرأة

اقضي على مشاكل الهضم فى 3 أيام بهذا المشروب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من مشاكل الجهاز الهضمى التى تشكل لك الكثير من القلق والإزعاج ولا تفضلين دوما اللجوء إلى الأدوية يمكنك اللجوء إلى تناول المشروب التالى له مفعول السحر فى محاربة مشاكل الهضم وتحسين حركة الأمعاء إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه فى دقائق يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ...

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب ..

•ملعقتان من اليانسون.
•ملعقتان من الكمون.
•ليمونة.
•½ ليتر من الماء.

طريقة تطبيق وتناول المشروب

تقطع الليمونة لشرائح رفيعة ثم تنقع في الماء مع اليانسون والكمون ويترك المزيج 30 دقيقة منقوعًا ليتم تناول كوب صغير منه بعد كل وجبة لمدة 3 أيام. في الصباح وقبل النوم بعد تحليته بالعسل.
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