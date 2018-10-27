إنعام الجريتلى : أسماء أبو اليزيد ممثلة واعدة

أكدت الفنانة إنعام الجريتلى أنها تتابع بشكل كبير الأعمال الدرامية التى تعرض على الشاشات المصرية ، وهناك عدد من الفنانات اللاتي يحظن على إعجابها مثل الفنانة نيللى كريم وأمينة خليل .



وأضافت " انعام " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنها ترى أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد من الفنانات الواعدت خلال النرحلة المقبلة ، مؤكدة انها قدمت عدد من الأدوار بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية .



يذكر أن أخر أعمال الفنانة انعام الجريتلى هو مسلسل " راجل وست ستات " ، بالإضافة إلى المسلسل الإذاعي " عليا والأمثال الشعبية.