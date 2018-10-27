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حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال أحمد شعبان مسؤول شكاوى الاتصالات بجهاز حماية المستهلك، إن هناك بروتوكول تعاون بين حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحل الشكاوى وفحص أجهزة المحمول التي تحتاج إلى الفحص الفني.

وأضاف "شعبان" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" بمجرد تلقى الشكوى من المواطن يتم مخاطبة شركة الاتصالات أو المحمول على الفور"، مؤكدا على أن كافة شكاوي الاتصالات على نفس درجة الأهمية.

وتابع:" هناك أجهزة لقياس سرعة الإنترنت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل حساب السرعة الفعلية للإنترنت الذي يتلقاه المواطن، وفي حال اكتشاف عدم حصول المواطن على السرعة الفعلية للإنترنت المتعاقد عليها مع شركة الإنترنت يتم تعويض المواطن عن الوقت الذي كان يعاني فيه من ضعف الانترنت بإعطائه شهر مجانا عن الفترة التي كان معطل فيها الإنترنت".
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حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
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