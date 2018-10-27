ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الصيادلة: بروتوكول مع هيئة التأمين الصحى لخدمة الأعضاء

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
حمزة شعيب
أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة التأمين الصحي، لتقديم خدمة العلاج للصيادلة الأحرار وأسرهم في 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وأشار "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، أن هذه الاتفاقية تتم لأول مرة في تاريخ مهنة الصيادلة، وأنهم على هذا الملف منذ 6 أشهر.

وأضاف نقيب الصيادلة أنه سيكون بموجب خطاب يحصل عليه الصيدلي من النقابة الفرعية، معقبًا: "حلم طال انتظاره"
loading...

ترشيحاتنا

هجوم ناري من ابراهيم حسن على اتحاد الكرة

مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش

إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

توفيق عكاشة: أقسم بالله أنا باخد مرتب لا يتوقعه أحد.. فيديو

الاتحاد السعودي يصدر 3 قرارات نارية ضد رؤساء الاندية.. صور

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو

صحيفة إيطالية: واشنطن وموسكو تتنافسان على التحالف مع القاهرة

أزمة جديدة تهدد استضافة قطر لكأس العالم 2022

حضري المربى بنصف التكلفة وبمذاق لا يقاوم

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة السوبر المصرى السعودى بين الأهلى واتحاد جدة

مفاجأة.. الأمير تشارلز يعترف: زواجي من ديانا كان خطأ فادحا

منتخب الناشئين يضم 3 لاعبين من الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو
ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟