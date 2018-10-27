الصيادلة: بروتوكول مع هيئة التأمين الصحى لخدمة الأعضاء

أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة التأمين الصحي، لتقديم خدمة العلاج للصيادلة الأحرار وأسرهم في 39 مستشفى على مستوى الجمهورية.



وأشار "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، أن هذه الاتفاقية تتم لأول مرة في تاريخ مهنة الصيادلة، وأنهم على هذا الملف منذ 6 أشهر.



وأضاف نقيب الصيادلة أنه سيكون بموجب خطاب يحصل عليه الصيدلي من النقابة الفرعية، معقبًا: "حلم طال انتظاره"