إرادة من حديد.. متسابقة تزحف على الأرض رغم كسر قدمها للوصل لخط النهاية.. فيديو

"ري ليديا".. فتاة جامعية من اليابان تبلغ من العمر 19 عامًا أصبحت حديث وسائل الإعلام في بلدها ومصدرًا لإلهام العديد من الشبان والفتيات في مقتبل العمر، وذلك بعد أن قررت عدم الاستسلام لإصابتها أثناء خوضها سباق ركض بطول 200 متر.



وحسبما ذكر موقع "ديلي ميرور" البريطاني، فقد رفضت "ليديا" الانسحاب من سباق الماراثون بمقاطعة فوكووكا اليابانية، بعد تعرضها لكسر في قدمها قبل أن تصل إلى زميلتها، التي يجب عليها تسليم العصا لمتابعة السباق، إلا أن العداءة أبت أن تستسلم، لتتابع السباق زحفا.



وبالفعل تمكنت الشابة الصغيرة من استكمال المارثون وسط تشجيع من جميع زملائها والجمهور ودموعها التي سقطت على الأسفلت واختلطت بالدماء التي سقطت من ركبتيها من آثار الزحف.



وتعرضت "ليديا" لجروح وآلام بالغة في الركبتين وتم نقلها إلى المشفى، ومن المتوقع أن تتعافى بشكل كامل خلال 3 أشهر.



