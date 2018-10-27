طعيمة وعز ونابلسي يحصدون نصيب الأسد في نساي

على الرغم من عدم مرور وقت طويل على طرح الفنانة شيرين عبد الوهاب لألبومها الجديد "نساى"، إلا أنها استطاعت أن تكون الأعلى بحثاُ على مؤشر البحث جوجل ، وتصدر أغنيتها الجديدة " تاج راسك " ، نسبة المشاهدة على موقع "يوتيوب".
وقد تعاونت شيرين خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين كان لبعضهم نصيب الاسد فى الاغانى , على رأسهم الشاعر أمير طعيمة والذي حظى على نصيب الأسد فى الالبوم ، حيث قدمًا معًا خلال 6 أغنيات أبرزهم ياريتها جت، زمان، كلام عنيه، تاج راسك.
كما تعاونت مع الموزع نابسلى فى 6 أغنيات أبرزهم بحبك من زمان وأغنية نساء والتى حظت على 14 مليون مشاهدة، وخلال البوم قدمت شيرين مع الملحن خالد عز عدد من الأغانى منها تاج راسك.
وقد تعاونت شيرين خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين كان لبعضهم نصيب الاسد فى الاغانى , على رأسهم الشاعر أمير طعيمة والذي حظى على نصيب الأسد فى الالبوم ، حيث قدمًا معًا خلال 6 أغنيات أبرزهم ياريتها جت، زمان، كلام عنيه، تاج راسك.
كما تعاونت مع الموزع نابسلى فى 6 أغنيات أبرزهم بحبك من زمان وأغنية نساء والتى حظت على 14 مليون مشاهدة، وخلال البوم قدمت شيرين مع الملحن خالد عز عدد من الأغانى منها تاج راسك.