ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طعيمة وعز ونابلسي يحصدون نصيب الأسد في نساي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
على الرغم من عدم مرور وقت طويل على طرح الفنانة شيرين عبد الوهاب لألبومها الجديد "نساى"، إلا أنها استطاعت أن تكون الأعلى بحثاُ على مؤشر البحث جوجل ، وتصدر أغنيتها الجديدة " تاج راسك " ، نسبة المشاهدة على موقع "يوتيوب". 

وقد تعاونت شيرين خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين كان لبعضهم نصيب الاسد فى الاغانى , على رأسهم الشاعر أمير طعيمة والذي حظى على نصيب الأسد فى الالبوم ، حيث قدمًا معًا خلال 6 أغنيات أبرزهم ياريتها جت، زمان، كلام عنيه، تاج راسك. 

كما تعاونت مع الموزع نابسلى فى 6 أغنيات أبرزهم بحبك من زمان وأغنية نساء والتى حظت على 14 مليون مشاهدة، وخلال البوم قدمت شيرين مع الملحن خالد عز عدد من الأغانى منها تاج راسك.
loading...

ترشيحاتنا

قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية

إبراهيم حسن يكشف عن دور انجلترا في خروج مصر من مونديال 94..فيديو

مشروب سريع لتخسيس البطن وطرد السموم

إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على خان يونس وشمال غزة

زكريا ناصف : الأهلي يلاقي الوصل الإماراتي بالتشكيلة الأساسية

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

زكريا ناصف: حلمي طولان سبب أزمة الاتحاد مع الزمالك

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو

هدى عبد الناصر: بابا كان مصوراتي محترف ولعيب تنس كبير.. فيديو

الأمير علي ابن الحسين يوجه الشكر لنادي ليفربول

يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

فيديو

كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو
يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو
أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو
حفيد لاظوغلي يكشف لـ محمود سعد كيف أصبحت الأسرة من الأمراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟