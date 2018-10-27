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ملكة بريطانيا تتنازل عن العرش قريبا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
الملكة إليزابيث والأمير
الملكة إليزابيث والأمير تشارلز
أحمد قاسم
فجرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، ستتنازل عن العرش لابنها ولي العهد، الأمير تشارلز، وذلك في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي البريطاني المتخصص في نقل أخبار العائلة الملكية، روبرت جوبسون، قوله إن الأمير تشارلز سيصبح وصيًا على العرش عندما تصبح والدته في سن الـ 95، أي بعد حوالي ثلاث سنوات من الآن، على الرغم من أنها تعهدت بأنها ستبقى على العرش طيلة حياتها عند تنصيبها عام 1953.

وكانت الملكة إليزابيث قررت، في وقت سابق من العام الجاري، تعيين الأمير تشارلز رئيسًا لمجلس الكومنولث الذي يتألف من 53 دولة ذات سيادة.

وتعتبر تلك الحالة الثانية في تاريخ العائلة الحاكمة، التي يتنازل فيها ملكًا عن عرشه، وذلك بعد الملك إدوارد الثامن، عم الملكة إليزابيث، الذي تنازل عن حكم البلاد لاخيه الملك جورج السادس، إبان الحرب العالمية الثانية.
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