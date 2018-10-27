أشرف صبحي يشهد حفل إعلان نتائج مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الجمعة الحفل الذي أقامته أسقفية الشباب للإعلان عن نتائج مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية لعام 2018، والتي تم تنفيذها بمشاركة اثنين مليون من الشباب .



أقيم الحفل بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة والأساقفة، ومجموعة من الشباب المبدعين الذين شاركوا في المهرجان.



جدير بالذكر أن مهرجان الكرازة المرقسية يكشف لنا مواهب مبدعة من أبناء مصر فى مختلف المجالات، ويقدم للمجتمع نماذج واعدة قادرةً على مواجهة التحديات، وتحقيق التقدم له على جميع الأصعدة.