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رياضة

الزروقى يشيد بقدرة مصر العالية على تنظيم الأحداث العالمية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
الزروقى يشيد بقدرة
الزروقى يشيد بقدرة مصر العالية على تنظيم الأحداث العالمية
ريهام بكير
افتتح المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة جلسة الاجتماع الفني للبطولة العربية بالترحيب بضيوف مصر الكرام الأشقاء العرب ورؤساء البعثات والوفود بالدول المشاركة كما رحب بأعضاء اللجان العامة للبطولة والمديرين الفنيين للمنتخبات العربية.

وتنطلق البطولة اليوم السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة .

وأشاد رئيس الاتحاد بالمجهودات المبذولة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خاصة جهود اللواء محمد فرج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والكابتن أحمد عبدالدايم مدير البطولة للمتابعة الدقيقة لمجريات الأحداث اليومية لحظة بلحظة.

وأشاد الدكتور جمال الزرقي رئيس اللجنة الاولمبية الليبية ورئيس لجنة التحكيم العربية بالاستقبال الحافل له ولكافة الوفود العربية من قبل الاتحاد المصري للكرة الطائرة وقدرة مصر الفائقة على تنظيم الأحداث العالمية.

أوضح اللواء محمد فرج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الاجتماع الفني شدد على ضرورة تطبيق أحدث النظم الدولية في التحكيم بما فيها التسجيل الإلكتروني طبقا لتعليمات وقواعد القانون الدولي للكره الطائرة.
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