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فن

في عيد ميلاد إليسا.. 8 معلومات عن ملكة الإحساس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنانة إليسا اليوم بعيد ميلادها الـ 46 حيث انها من مواليد 27 أكتوبر 1972 ، وتعد واحدة من أبرز المغنيات فى الوطن العربى وليس فى لبنان فقط ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عن ملكة الاحساس كما يلقبها جمهورها .

1- اسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري .

2- ولدت لأب لبناني وأم سورية .

3-أشتركت فى برنامج المواهب الأشهر فى لبنان أستديو الفن ولكنها لم تفوز .

4-ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب .

5- توالت مسيرتها الفنية حتى أصدرت 11 البوم غنائي حتى الآن .

6- أعلنت منذ فترة أنها تعيش قصة حب لكنها لم تفصح عن اسم زوج المستقبل .

7- أصيبت بمرض السرطان وأعلنت ذلك فى كليبها الأخير .

8- حصلت على جائزة الموريكس دور 5 مرات ، وتعرضت الى انتقادات بزعم انها حصلت عليهم من خلال مقابل مادى .
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