في عيد ميلاد إليسا.. 8 معلومات عن ملكة الإحساس

تحتفل الفنانة إليسا اليوم بعيد ميلادها الـ 46 حيث انها من مواليد 27 أكتوبر 1972 ، وتعد واحدة من أبرز المغنيات فى الوطن العربى وليس فى لبنان فقط ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عن ملكة الاحساس كما يلقبها جمهورها .
1- اسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري .
2- ولدت لأب لبناني وأم سورية .
3-أشتركت فى برنامج المواهب الأشهر فى لبنان أستديو الفن ولكنها لم تفوز .
4-ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب .
5- توالت مسيرتها الفنية حتى أصدرت 11 البوم غنائي حتى الآن .
6- أعلنت منذ فترة أنها تعيش قصة حب لكنها لم تفصح عن اسم زوج المستقبل .
7- أصيبت بمرض السرطان وأعلنت ذلك فى كليبها الأخير .
8- حصلت على جائزة الموريكس دور 5 مرات ، وتعرضت الى انتقادات بزعم انها حصلت عليهم من خلال مقابل مادى .
1- اسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري .
2- ولدت لأب لبناني وأم سورية .
3-أشتركت فى برنامج المواهب الأشهر فى لبنان أستديو الفن ولكنها لم تفوز .
4-ظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب .
5- توالت مسيرتها الفنية حتى أصدرت 11 البوم غنائي حتى الآن .
6- أعلنت منذ فترة أنها تعيش قصة حب لكنها لم تفصح عن اسم زوج المستقبل .
7- أصيبت بمرض السرطان وأعلنت ذلك فى كليبها الأخير .
8- حصلت على جائزة الموريكس دور 5 مرات ، وتعرضت الى انتقادات بزعم انها حصلت عليهم من خلال مقابل مادى .