بيت السلايف في مواجهه الأب الروحي على يوتيوب

يتنافس كل من مسلسلى "الاب الروحى " وبيت السلايف على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب ، حيث دخلت الحلقة 48 , من المسلسل الشهير "الأب الروحى" - الموسم الثاني - قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر , وهو الأمر ذاته لمسلسل "بيت السلايف .
واقتربت الحلقة 48 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة منذ طرحها , بينما حققت الحلقة الـ 28 من مسلسل بيت السلايف ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة .
مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.
واقتربت الحلقة 48 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة منذ طرحها , بينما حققت الحلقة الـ 28 من مسلسل بيت السلايف ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة .
مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.