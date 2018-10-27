بيت السلايف في مواجهه الأب الروحي على يوتيوب

يتنافس كل من مسلسلى "الاب الروحى " وبيت السلايف على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب ، حيث دخلت الحلقة 48 , من المسلسل الشهير "الأب الروحى" - الموسم الثاني - قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر , وهو الأمر ذاته لمسلسل "بيت السلايف .



واقتربت الحلقة 48 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة منذ طرحها , بينما حققت الحلقة الـ 28 من مسلسل بيت السلايف ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة .



مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.