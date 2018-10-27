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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على أهم أعمال نادية مصطفى

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنانة نادية مصطفى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز المطربات فى الساحة الغنائية خلال فترة التسعينيات، وقد تزوجت من الموسيقى أركان فؤاد، ولديها ثلاث بنات، إحداهما وهى الفنان الشابة همسة التي اختارت أن تدخل المجال الفنى مؤخرًا.

وقدمت "مصطفى"، خلال مشوارها الفنى عددا كبيرا من الأغاني، أبرزها "الصلح خير" وهى من كلمات مصطفى الشندويلي، وألحان حسن نشأت، وأغنية "مسافات" و"بكل لغات العالم" و"جي ف إيه" و"سلامات".

وتمكنت من إقناع الموسيقار الكبير بليغ حمدي في عدد من الأغانى مثل "إلاّ رؤياك" و"لأ ده كتير" و"جمال إسكندرية".
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