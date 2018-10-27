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أخبار العالم

حقيقة وفاة ابن مؤسس المملكة الهاشمية في العراق

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:16 ص
الملك فيصل الأول
الملك فيصل الأول
أحمد قاسم
نفت الأسرة الهاشمية في العراق، اليوم السبت، وفاة أحد أبناء مؤسس المملكة العراقية، مؤكدة عدم وجود أبناء من صلب الملك فيصل الأول، عدا ابنه الراحل الملك غازي.

وقالت الأسرة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وفاة شخص يدعى - محمد فيصل حسين-، زاعمة أنه نجل مؤسس المملكة العراقية الهاشمية جلالة الملك فيصل الأول".

وأضاف البيان: "نحن إذ نعيد التذكير بنفينا المستمر لعدم وجود أبناء من صلب الراحل فيصل الأول سوى جلالة المغفور له الملك غازي، وبحسب الوثائق الرسمية لدى الدولة وشهادات أبناء الأسرة الهاشمية في العراق والعالم".

وتابع البيان: "نجدد نفينا القاطع صلة الأسرة الهاشمية بالمدعو محمد فيصل حسين وابنته نسرين محمد فيصل"، داعية الجهات الرسمية ووسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع أصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وتوخي الدقة في التعاطي مع أصحابها.
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