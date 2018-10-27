الزمالك في مواجهة نارية أمام الاتحاد.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الثامنة مساء اليوم "السبت"، مواجهة أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب بملعب برج العرب بالإسكندرية.



وتأهل الزمالك بعد تخطى القادسية الكويتى فى دور الـ 32 بالبطولة العربية بالتعادل سلبيا فى القاهرة، والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت، بينما تخطى الاتحاد السكندرى عقبة الترجى التونسى فى دور الـ32 للبطولة العربية بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق، بينما انتهى لقاء الإياب فى تونس بهدفين لكل فريق، ليتم اللجوء لقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض مما انصب فى صالح الفريق السكندرى.



استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على خوض المباراة بتعديل قليل، حيث استقر على مشاركة أيمن حفنى بالتشكلية الأساسية بدلا من أوباما بينما سيستمر محمد عبد الغنى فى قيادة الدفاع بجانب محمود علاء لتعويض غياب الونش، ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة يوسف أوباما للإيقاف بعد طرده فى مباراة القادسية الكويتى الأخيرة، وأيضا محمود حمدى الونش المصاب بمزق فى العضلة الضامة.



وحرص جروس على إعطاء بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال الجلسة الاخيرة قبل المباراة ووضع الخطة الفنية لمواجهة الاتحاد وشدد المدير الفني على التركيز على المباراة وعدم التشتت بأحداث السوشيال ميديا موخرا، وضرورة إحراز هدف مبكر من أجل حسم المباراة.



وفي سياق متصل يسعى فريق الاتحاد السكندرى لتحقيق نتيجة إيجابية لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا ووصوله للمركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الدوري الممتاز، حيث نجح فى حصد 15 نقطة، وظهر الفريق بمستوى متميز منذ تولى حلمى طولان المسئولية الفنية مؤخرا.