ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك في مواجهة نارية أمام الاتحاد.. اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الثامنة مساء اليوم "السبت"، مواجهة أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الزمالك بعد تخطى القادسية الكويتى فى دور الـ 32 بالبطولة العربية بالتعادل سلبيا فى القاهرة، والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت، بينما تخطى الاتحاد السكندرى عقبة الترجى التونسى فى دور الـ32 للبطولة العربية بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق، بينما انتهى لقاء الإياب فى تونس بهدفين لكل فريق، ليتم اللجوء لقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض مما انصب فى صالح الفريق السكندرى.

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على خوض المباراة بتعديل قليل، حيث استقر على مشاركة أيمن حفنى بالتشكلية الأساسية بدلا من أوباما بينما سيستمر محمد عبد الغنى فى قيادة الدفاع بجانب محمود علاء لتعويض غياب الونش، ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة يوسف أوباما للإيقاف بعد طرده فى مباراة القادسية الكويتى الأخيرة، وأيضا محمود حمدى الونش المصاب بمزق فى العضلة الضامة.

وحرص جروس على إعطاء بعض التعليمات الفنية للاعبين خلال الجلسة الاخيرة قبل المباراة ووضع الخطة الفنية لمواجهة الاتحاد وشدد المدير الفني على التركيز على المباراة وعدم التشتت بأحداث السوشيال ميديا موخرا، وضرورة إحراز هدف مبكر من أجل حسم المباراة.

وفي سياق متصل يسعى فريق الاتحاد السكندرى لتحقيق نتيجة إيجابية لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا ووصوله للمركز الخامس في الترتيب العام لبطولة الدوري الممتاز، حيث نجح فى حصد 15 نقطة، وظهر الفريق بمستوى متميز منذ تولى حلمى طولان المسئولية الفنية مؤخرا.
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن يكشف عن دور انجلترا في خروج مصر من مونديال 94..فيديو

سولاف درويش تتقدم بطلبات إحاطة إلى وزيرة الصحة ووزير قطاع الأعمال

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر

وفاة طفل ثامن بعدوى فيروسية في ولاية نيوجيرزي الأمريكية

مفتي اليونان: لا يوجد إرهاب في الإسلام.. ومن يأتيه كافر ضال

صحف الكويت: مصر مستمرة في الحرب ضد الغلاء.. خادم الحرمين لبوتين: مصممون على محاسبة من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي.. الأردن ينكس الأعلام على فاجعة البحر الميت.. والملك عبد الله يتوعد المقصرين

كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم

ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي

بالمستندات.. القوى العاملة: صرف 433 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لمصري باليونان

مشروب سريع لتخسيس البطن وطرد السموم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فيديو

المرور: سيولة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة.. فيديو
كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟