صحف الكويت: مصر مستمرة في الحرب ضد الغلاء.. خادم الحرمين لبوتين: مصممون على محاسبة من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي.. الأردن ينكس الأعلام على فاجعة البحر الميت.. والملك عبد الله يتوعد المقصرين

تعاون مصري ـ سعودي في مجال الآثار وحماية المباني التراثية

النائب العام السعودي يزور إسطنبول لمتابعة تحقيق خاشقجي

خادم الحرمين لبوتين: مصممون على محاسبة من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي

الكرملين يؤكد: نثق في التصريحات السعودية حول القضية

الأردن ينكس الأعلام على فاجعة البحر الميت.. والملك عبد الله يتوعد المقصرين

القبض على مشتبه به في قضية الطرود

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وقالت "الوطن" إن كبير مستشاري وزارة البيئة المصرية حسين أباظة أكد أن الدولة تستثمر بشكل ضخم في الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خططها للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية متجددة وتعادل البترول وتتفوق عليه في أنها طاقة لا تنضب، لافتا إلى أن مصر قامت بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم في أسوان.وذكرت "الأنباء" أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، أكد عمق العلاقات السعودية - المصرية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى مساهمة مصر في بناء المملكة العربية السعودية، واصفًا مدينة الأقصر المصرية بأنها من أجمل مدن العالم، مشيدا بكرم أهلها وموقعها المتميز.وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير بن سلمان لفت إلى التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار، وقال: "سيكون هناك معرض في المملكة العربية السعودية للمتحف الإسلامي المصري خلال 6 أشهر في المتحف الوطني بالرياض، وكذا معرض "روائع آثار المملكة" الذي طاف العالم وسيصل مصر في أواخر العام 2019 بسبب أن المتحف الذي سيقام فيه مازال تحت الإنشاء".وركزت "الجريدة" على الحملة الواسعة التي تشنها الحكومة المصرية لمحاربة غلاء أسعار البطاطس في السوق، مشيرةً إلى أن إدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق لملاحقة المحتكرين، وأسفرت الحملة أمس عن ضبط كميات تم تخزينها بهدف استغلال الأزمة وتعطيش السوق.وقالت "الجريدة" إن أحمد منسي، وهو أحد أكبر تجار الخضراوات بسوق العبور، توقع أن تتراجع أسعار البطاطس مع بداية الموسم الجديد الشهر المقبل، وأن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية قرب منتصف نوفمبر، ليباع الكيلو بنحو 7 جنيهات، أو أقل، إذا ما تم توريد كميات مناسبة من المحصول.وأبرزت "القبس" تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الجولة المصرية في السودان اتسمت بالعمل الكثيف، حيث تم توقيع 12 اتفاقية، وهناك تصميم لدى البلدين لزيادة التواصل والربط بينهما، مشيرا إلى أن هناك رغبة من العمل للإنجاز، والعمل لمصلحة الشعبين، وهناك رؤية مشتركة للقيادتين السياسيتين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضا خلال الزيارة على الإسراع بتنفيذ واستكمال العديد من المشروعات الاستراتيجية مثل الربط الكهربائي والسكك الحديدية بين البلدين.على الصعيد العربي والإقليمي، قالت "الرأي" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس، أن النائب العام السعودي سيزور إسطنبول غدًا، في إطار التحقيق في حادثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوجلو بحس هاتفيا مسار التحقيق مع نظيره السعودي عادل الجبير، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.وأبرزت "الأنباء" تفاصيل الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعرضا خلاله العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها، مشيرةً إلى أن الملك سلمان طلع الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.وأوضحت "القبس" أن بوتين أكد ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليا، في حين قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد سبب يدعو موسكو للتشكيك في التصريحات السعودية حول ملابسات وفاة خاشقجي.في سياق آخر، ركزت "الوطن" على الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عمان، ولقائه السلطان قابوس بن سعيد، حيث بحث الطرفان السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، و بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.وأفادت "الجريدة" بأن الأردن عاش أمس حالة من الحزن والصدمة، بعدما ارتفع إلى ٢٣ عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة السيول التي تسببت فيها، أمس الأول، أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت غرب الأردن، معظمهم من طلاب مدرسة كانوا في رحلة، وبينما نكست الأعلام مدة ثلاثة أيام حدادًا، تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بمحاسبة المقصرين.ونقلت "الشاهد" عن الملك عبد الله الثاني الذي ترأس، أمس، اجتماعًا طارئًا لمجلس السياسات الوطني لبحث كارثة السيول قوله إن "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة"، مقدما العزاء إلى قادة العراق في وفاة ٣ عراقيين في الكارثة، وألغى زيارة كانت مقررة أمس، للبحرين لمتابعة الحادث.إلى ذلك، أفادت "الأنباء" بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تولى وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة لحين تسمية الوزيرين، ونقلت عن مصادر قولها إن "أمرا ديوانيا صدر من مكتب رئيس الوزراء يقضي بتولي عبد المهدي مهام وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، لحين تسمية وزيرين جديدين للداخلية والدفاع".وقالت "الرأي" إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر امتثالًا للعقوبات الأمريكية على طهران، في حين أكدت مصادر أن العراق يصدر حاليًا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميًا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.دوليًا، كشفت "الأنباء" أن السلطات الأمريكية حملة بحث واسعة لتتبع مرسلي الطرود المشبوهة، وركزت على ولاية فلوريدا عقب اعتقال شخص يعتقد أنه مشتبه به بإرسال ما لا يقل عن 12 طردا ناسفا إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قوله إن المشتبه به في قضية الطرود لمدعو سيزر سايوك الذي اعتقل في وقت سابق الجمعة وجهت له خمس تهم فيدرالية "وقد يسجن لمدة قد تصل إلى 58 عاما إذا ما أدين".