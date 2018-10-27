اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف جلسات محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بالمحكمة الجزئية بإيتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، اليوم، السبت، نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري.



وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية في 27 سبتمبر الماضي لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة، محبوسًا، فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.



وقال المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني، يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة، لأن حالته غير مستقرة، إذ يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.



وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.



وسبق أن قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.



وترجع أحداث الجريمة إلى العثور على جثة الأنبا إبيفانيوس مقتولًا، بدير الأنبا مقار في وادي النطرون، صباح يوم الأحد الموافق 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار لضبط الرهبنة، توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط.