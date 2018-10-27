ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بملابس تنكرية بمناسبة الاحتفال بالهالوين.



وأطلت ريهام بجمبسوت أسود، تميز ببعض النقوشات البسيطة، بالإضافة إلى ذلك كشف عن قوامها الممشوق، ونسقت معه half boot بنى اللون، ما جعلها تنال إعجاب متابعيها .



فيما اعتمدت على شعرها المنسدل على كتفيها بشكل عشوائى، ووضعت مكياجا هادئا، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متوسطة الحجم تميزت بإطار أبيض.

