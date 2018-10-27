وفاة طفل ثامن بفيروس فتاك في ولاية نيوجرسي الأمريكية

أعلن مسئولون في قطاع الصحة بولاية نيوجيرسي الأمريكية أن عدوى فيروسية فتاكة أودت بحياة طفل ثامن في مركز لإعادة التأهيل، حيث أصيب 23 شخصا بفيروس "غدي".



وأبلغت ​وزارة الصحة​ في نيوجيرسي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية صباح اليوم، السبت - للمرة الأولى عن تفش للمرض في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل في هاسكل.



يذكر أن الفيروسات الغدية هي عائلة من الفيروسات التي تسبب في كثير من الأحيان مرضا خفيفا، خاصة عند الأطفال الصغار.