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كوريا الجنوبية ترسل طائرة عسكرية لإنقاذ السياح في سايبان المتضررة من الإعصار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:10 ص
كوريا الجنوبية ترسل
كوريا الجنوبية ترسل طائرة عسكرية لإنقاذ السياح في سايبان
أ ش أ
أرسلت حكومة كوريا الجنوبية اليوم، السبت، طائرة عسكرية إلى سايبان بجزر ماريانا الشمالية بالمحيط الهادي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لنقل مواطنيها والسياح الذين تقطعت بهم السبل بسبب إعصار قوي ضرب المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول بالقوات الجوية قوله إن طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 حلقت إلى سايبان لتحمل السياح والمقيمين من كوريا الجنوبية الذين تقطعت بهم السبل في سايبان إلى جوام.

وأضاف المسئول: "نخطط لنقل مواطنينا على دفعتين اليوم، لكن الأمور يمكن أن تتغير تبعا للموقف، وبمجرد وصولهم إلى جوام، سوف يعودون إلى ديارهم باستخدام ناقلات جوية وطنية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إغلاق مطار سايبان الدولي بعد أن اجتاح إعصار قوي جزيرة غرب المحيط الهادئ يوم الأربعاء الماضي، ويعتقد أن أكثر من 1800 سائح محاصرون في سايبان.
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