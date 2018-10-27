سعر صادم لفستان أحلام فى حملتها الدعائية الخاصة بعطرها.. صور

طرحت النجمة الإماراتية أحلام عطرًا جديدا يحمل اسمها من دار الطيب للعطور، وذلك عبر متجرها الإلكتروني الخاص.



وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ببوسترات الحملة الدعائية الخاصة بعطرها، وتألقت خلال هذه الحملة بفستان أنيق من دارmaisonvalentino، وجمع التصميم بين اللون الأسود والذهبى، كما اتسم بحزام أسود حول منطقة الخصر، وبلغت قيمة الفستان 9200 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 165.600 جنيه مصرى.



أما من الناحية الجمالية، فقد ظهرت أحلام بشعر قصير ووضعت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الفخمة.

