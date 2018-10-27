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أخبار البلد

بالمستندات.. القوى العاملة: صرف 433 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لمصري باليونان

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، نجح في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري "شعبان م.س"، وبلغت 21 ألف يورو، أي ما يعادل 433 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بأثينا، بحل مشكلة المواطن المذكور، الذي يعمل في شركة بويات ودهانات المراكب، حيث يرغب في إنهاء علاقة العمل بالاستقالة والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وتلقي "سعفان" تقريرا عبر المستشار العمالي أشرف فؤاد، أشار فيه إلي المواطن المذكور أصيب في عضلات الظهر نتيجة للعمل الشاق، وطلب تدخل مكتب التمثيل العمالي لإنهاء العمل لدى الشركة بناء على رغبته الشخصية، وتم التفاوض وديا مع الشركة على مبلغ التعويض على مدى شهرين، وانتهى الاتفاق بحصوله على مكافأة شهر عن كل سنة خدمة، وتم استخراج شيك بـ 21 ألف يورو، فضلا عن خطاب للتأمينات للحصول على مبلغ البطالة، والبحث عن مكان خاص به للعمل فيه في تجارة الدهانات.

وحضر المواطن المصري لمكتب التمثيل العمالي لتوجه الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة، وللسفير محمد فريد منيب، علي ما بذله المكتب طوال شهرين حتي حصوله على مكافأة نهاية الخدمة ، والسعي للحصول على تأمين البطالة.
بالمستندات.. القوى العاملة: صرف 433 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لمصري باليونان
بالمستندات.. القوى العاملة: صرف 433 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لمصري باليونان
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