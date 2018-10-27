محافظ القاهرة: استمرار إزالة المباني المخالفة في كل الأحياء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في كل أحياء القاهرة دون استثناء مع استمرار شن الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعدي على الأرصفة والطرق.





ووجه المحافظ، بشن حملات لرفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة والتجميل بالشوارع والميادين والتصدي للظواهر السلبية من خلال رصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بهدف إعادة العاصمة لمظهرها الحضاري.





ونوه المحافظ، في تصريحات صحفية، بأنه لا رجعة فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو معتادى البناء عشوائياَ بدون ترخيص مهما كان موقعهم؛ وذلك حفاظًا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول وعدم استفادة المخالف من مخالفته.