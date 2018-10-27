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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية"، اليوم، السبت، أننا سوف نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود البلاد طقس معتدل خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب محافظات شمال الجمهورية.

وتابع "شاهين"، أنه خلال تلك الفترة من العام سوف نلمس فروقا كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى على مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا ضرورة متابعة المواطنين للنشرة الجوية بشكل مستمر.
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