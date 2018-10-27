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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، تقريرًا خاص بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية، على النحو التالي:
القاهرة: 27 درجة.
المنصورة: 26 درجة.
الإسكندرية: 26 درجة.
دمياط: 26 درجة.
بور سعيد: 27 درجة.
مطروح: 26 درجة.
العريش: 27 درجة.
الإسماعيلية: 29 درجة.
الغردقة: 30 درجة.
الفيوم: 28 درجة.
المنيا: 28 درجة.
قنا: 31 درجة.
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