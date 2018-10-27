تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، تقريرًا خاص بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية، على النحو التالي:
القاهرة: 27 درجة.
المنصورة: 26 درجة.
الإسكندرية: 26 درجة.
دمياط: 26 درجة.
بور سعيد: 27 درجة.
مطروح: 26 درجة.
العريش: 27 درجة.
الإسماعيلية: 29 درجة.
الغردقة: 30 درجة.
الفيوم: 28 درجة.
المنيا: 28 درجة.
قنا: 31 درجة.
القاهرة: 27 درجة.
المنصورة: 26 درجة.
الإسكندرية: 26 درجة.
دمياط: 26 درجة.
بور سعيد: 27 درجة.
مطروح: 26 درجة.
العريش: 27 درجة.
الإسماعيلية: 29 درجة.
الغردقة: 30 درجة.
الفيوم: 28 درجة.
المنيا: 28 درجة.
قنا: 31 درجة.