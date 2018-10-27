وزير الدفاع الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة مستمرة في مواجهة الإرهاب وتنظيم "داعش".
وقال ماتيس، في تصريحات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم، السبت: "إننا نقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية".
واتهم إيران بتهديد الملاحة الدولية، وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي".
وحول شراكة الولايات المتحدة مع الخليج، أكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية مواصلة الشراكة بين بلاده ودول الخليج ، وتابع: "نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكان ماتيس وصل أمس، الجمعة، إلى البحرين برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل للمشاركة في منتدى حوار المنامة.
وقال ماتيس، في تصريحات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم، السبت: "إننا نقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية".
واتهم إيران بتهديد الملاحة الدولية، وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي".
وحول شراكة الولايات المتحدة مع الخليج، أكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية مواصلة الشراكة بين بلاده ودول الخليج ، وتابع: "نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكان ماتيس وصل أمس، الجمعة، إلى البحرين برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل للمشاركة في منتدى حوار المنامة.