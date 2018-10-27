وزير الدفاع الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي

أكد وزير الدفاع الأمريكي ​جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة مستمرة في مواجهة الإرهاب وتنظيم "داعش".



وقال ماتيس، في تصريحات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم، السبت: "إننا نقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية".



واتهم إيران بتهديد الملاحة الدولية، وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي".



وحول شراكة الولايات المتحدة مع الخليج، أكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية مواصلة الشراكة بين بلاده ودول الخليج ، وتابع: "نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".



​وكان ماتيس وصل أمس، الجمعة، إلى البحرين برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل للمشاركة في منتدى حوار المنامة.