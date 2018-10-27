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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد وزير الدفاع الأمريكي ​جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة مستمرة في مواجهة الإرهاب وتنظيم "داعش".

وقال ماتيس، في تصريحات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم، السبت: "إننا نقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية".

واتهم إيران بتهديد الملاحة الدولية، وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تطوير إيران لبرنامجها النووي".

وحول شراكة الولايات المتحدة مع الخليج، أكد وزير الدفاع الأمريكي أهمية مواصلة الشراكة بين بلاده ودول الخليج ، وتابع: "نعمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

​وكان ماتيس وصل أمس، الجمعة، إلى البحرين برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل للمشاركة في منتدى حوار المنامة.
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