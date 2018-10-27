استخدام الحرارة لتقوية الجهاز المناعي

عادت كاميل برلس طبيبة العلاج الطبيعى في مركز العلاج الطبيعي في فرنسا، إلى استخدام تقنية الأسلاف القديمة لتنشيط نقاط الطاقة فى الجسم عن طريق استخدام الحرارة لتقوية الجهاز المناعى وإعادة التوازن للجسم .



وتستخدم الطبيبة الفرنسية فى هذه العملية عصا من نبات الأرطماسية العطرة، وتقوم بتسخينها لتنشيط بعض المناطق فى الجسم في الجزء العلوي من الظهر، السيقان، الأقدام وتستغرق هذه العملية لمدة ساعة يتخللها إجراء تدليك على نفس المناطق يستخدم فيها أوراق الشيح المجفف ، ليشعر الشخص بعد هذه الجلسة بالحيوية والنشاط .