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اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم السبت 27- 10- 2018

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:06 م
صدى البلد
أيمن سيد
استقر سعر الأسمنت في الأسواق المصرية المحلية، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، السبت، فبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 900 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد المصريين وصل إلى 12 ألفا و200 جنيه، وسعر طن الحديد فى عز الدخيلة وصل إلى 12 ألفا و330 جنيها، وسجل طن حديد العتال 12 ألفا و200 جنيه، وسعر طن حديد المعادى 11 ألفا و950 جنيها، وسجل طن حديد مصر ستيل 12 ألفا و220 جنيها.

وبلغ طن أسمنت الشركة العربية للمسلح 1000 جنيه، وسعر طن أسمنت التعمير 885 جنيها، وسعر طن أسمنت أسوان وبنى سويف إلى 880 جنيها، وسعر طن أسمنت السويدى 1000 جنيه، وسعر طن أسمنت المسلة إلى 880 جنيها.

وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن وسعر طن جبس البلاح إلى 820 جنيها، وسعر طن جبس مصر سيناء وصل إلى 765 جنيها.

ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة إلى 1800 جنيه للطن، وسعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 1750 جنيها، وسعر طن الأسمنت الأبيض رويال العادة إلى 1770 جنيها، وسعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1030 جنيها، وسعر طن أسمنت أسيوط المقاوم للملوحة إلى 990 جنيها، وسعر طن أسمنت النخيل والواحة المخلوط 855 جنيها.
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