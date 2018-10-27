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اقتصاد

رئيس لجنة البنوك: زيارة وفد الشركات الأمريكية شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن زيارة 40 شركة أمريكية لمصر للتعرف على فرص الاستثمار، تعد رسالة ثقة في الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، وهي إحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للولايات المتحدة، ولقائه مع الرئيس الأمريكي مؤخرا، وكذلك لقاؤه مع كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الهامة هناك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تلك الزيارة جاءت بعد تحسن الجدارة الائتمانية لمصر وما يبعثه ذلك من ثقة للمستثمر الدولي نتيجة التحسن المستمر والتدريجي للاقتصاد المصري منذ بدء الإصلاح الاقتصادي ونجاحه نتيجة للدعم السياسي والشعبي لذلك.

وتابع: أنه إضافة إلى كبرى الشركات الأمريكية التي شملها الوفد فقد حضرت مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي للتنمية EBRD، والذين عبروا عن استعدادهم لتمويل المشروعات الكبرى في مصر، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رغبتهم في الدخول كمساهمين private equity بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم خطة الدولة للمؤسسات والشركات entrepreneurs، وهو ما يمثل تطورا لافتا في السياسة التمويلية للمؤسسات الأمريكية والتي كانت تركز فقط علي المشروعات الحكومية الضخمة، ويفتح الباب لتمويل القطاع الخاص بالإضافة الي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.

وأشار "حسين" إلى أن أن مصر كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا وأساسيا للولايات المتحدة، ومثل هذه الزيارات تسهم بلاشك في تقوية العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016.
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