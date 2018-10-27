بعثة من الصندوق العربي للإنماء تشيد بأداء جهاز تنمية المشروعات

قامت بعثة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة معتصم محمد عبد الله المحلل المالي بالصندوق العربي، بزيارة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة الموقف التنفيذي لاتفاقية القرض الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة بين الصندوق العربي وجهاز تنمية المشروعات والذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار.



وقامت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز باستقبال البعثة، واستعرضت الموقف الحالي لاستخدامات القرض وحجم المشروعات التي تم تمويلها من خلاله حتى الآن، حيث تم تمويل 2814 مشروعا بـما يزيد عن 578 مليون جنيه، ووفرت هذه المشروعات 12.7 الف فرصة عمل وخلال اللقاء ناقش الطرفين سبل التعاون المستقبلية بين الجهاز والصندوق العربي.



وأكدت البعثة ترحيب الصندوق العربي ببدء تعاون جديد وتوفير تمويل اخر للمشروعات الصغيرة في مصر من خلال الجهاز مع إمكانية الحصول على منحة مصاحبة لخط الائتمان للاستخدام فى تقديم الدعم الفني وغير المالي لعملاء الجهاز ولرفع قدرات الجهاز الإدارية خاصة وأن معدلات تنفيذ الاتفاقية والمخرجات التي تحققت تعد إنجازا حقيقيا.



وعبرت نيفين جامع عن سعادتها بالزيارة التي قامت بها بعثة الصندوق العربي، لافتة إلى حرص الجهاز على عرض جميع نتائجه أمام الجهات المانحة والمؤسسات المقرضة وتوضيح جميع مراحل استخدام تلك القروض، وأن البعثة قامت بزيارة لعدد من المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من خلال قرض الصندوق العربي بمحافظتي القاهرة والجيزة واستمعوا إلى أراء ومقترحات العملاء فى أداء الجهاز والخدمات التمويلية وغير المالية التي يقدمها لشباب المشروعات الصغيرة.



من ناحيته، أشاد معتصم عبد الله بجهود جهاز تنمية المشروعات وخبراته العريضة في مجال اقراض المشروعات الصغيرة وارتفاع معدلات الاقراض التي يمنحها للشباب سواء من خلال التمويل المباشر او من خلال البنوك، مؤكدا استمرار التعاون المثمر بين الجهتين لخدمة شباب مصر والاقتصاد الوطني.



