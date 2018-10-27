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الجبير: الخلاف مع قطر لن يؤثر على الجانب العسكري لدول الخليج ..فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
ندى فتح الله
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنهم ضمنوا عدم تأثر الجانب العسكري والأمني لدول مجلس التعاون الخليجي بالخلافات السياسية مع قطر.

وتابع "الجبير"، خلال كلمته بمنتدى الأمن الإقليمي بالبحرين، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن هناك عددًا من التمارين العسكرية التي تمت في دول الخليج قد شملت قطر، كما أن هناك عددًا من الضباط القطريين في القواعد العسكرية في البحرين، والعكس صحيح بوجود ضباط خليجيين بقاعدة العديد القطرية. 

وأشار إلى أن عناصر جماعة الإخوان الذين تحويهم قطر، لم يأتِ لنا منهم سوى التكفير والهجرة غير الشرعية والقتل، ولذلك نعارضهم ونعدهم منظمة إرهابية، ومن ثم اتخذنا العديد من الخطوات لإنهاء نفوذهم وقدرتهم على الدول العربية.

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