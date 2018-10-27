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الشباب والرياضة: 9 دول مشاركين في الملتقي الشبابي لجوالة الجامعات العربية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الملتقى الشبابي لجوالة الجامعات العربية يعتبر الحدث الثالث الذي يتم تنظيمة في إطار القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة عن الحدثين السابقين وهما "مهرجان الموسيقى التراضية، وسفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل".

وأضاف "جمال"، في مادخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم السبت، أن هناك 14 حدثا على مدار العام 2018 /2019 في مصر والعالم العربي.

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية الحركة الكشفية، وهي معروفة على مستوى العالم، موضحة أن هذا الحدث يشارك به 9 دول منهم "جيبوتي، الصومال، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وجزر القمر..".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الملتقى هو تبادل الخبرات في مجالات مختلفة، لافتة إلى أن هناك حدثا في شهر نوفمبر ويعتبر أكبر حدث للمبادرات الشبابية التي يدعو بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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