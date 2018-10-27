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الجبير: نسعى لدعم الاستثمار مع العراق ..فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
ندى فتح الله
وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، العلاقات بين المملكة والعراق بأنها رائعة، حيث فتحت كل من الدولتين فصلًا جديدًا فيما بينهما خلال العامين الماضيين.

وأشار "الجبير"، في كلمته خلال منتدى الأمن الإقليمي بالبحرين، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إلى أنه كان هناك العديد من الزيارات المكثفة من قبل مسؤولين رفيعي المستوى من قبل الدولتين.

وأضاف أنهم قد فتحوا معابر الحدود فيما بينهما، واستأنفوا مرور التجارة، كما تم فتح السفارة السعودية في بغداد، كما سيتم فتح قنصلية سعودية في أربيل والبصرة، وأخرى في النجف.

ونوه بأنهم يسعون لفتح مجالات للاستثمار فيما بين الدولتين. 

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