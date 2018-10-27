محافظ القليوبية: رصف وتطوير 14 طريقا بتكلفة 64.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية انتهاء أعمال اللجان المشكلة بالقرى والمدن بالمحافظة بشأن إعادة تطوير ورصف الطرق المتهالكة، والتى كانت قد انتهت بتحديد أعداد كبيرة جدا من الطرق إلى أنه تم وضع بعض الطرق كأولوية هامة، نظرا لخدمته لمجموعة من المدن إلى جانب سوء حالته الفنية والتى جاء مجموعها 14 طريقا بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أن إجمالى تكلفة الـ 14 طريقا المقرر ضمهم بالخطة الاستثمارية بالمحافظة 64.5 مليون جنيه، وجاءت توزيعتها على النحو التالى "بنها طحلة كفر أبو ذكرى، طوخ، أجهور، كفر منصور، ترسا، العمار، شبرا الخيمة "حى غرب"، القناطر الخيرية "باسوس"، الخصوص الشارع العمومى، شبين القناطر "كفر سعد"، الخانكة "أبو زعبل"، قليوب "ميت حلفا وصنافير"، كفر شكر "المفتى".



وأكد محافظ القليوبية أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف بتلك الطرق سيتم على الفور إدراج مجموعة أخرى للنهوض بالبنية التحتية للمحافظة وتطوير جميع الطرق بها للمساهمة فى تقليل نسبة الحوادث بالمحافظة.