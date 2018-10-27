اليوم عرض الفيلم التونسي نحبك هادي في جمعية الفيلم

عرض الفيلم التونسي "نحبك هادي" للمخرج التونسي محمد بن عطية، اليوم السبت في جمعية الفيلم التابع للمركز الثقافة السينمائية في شارع شريف التي يترأسها مدير التصوير محمود عبد السميع.



"نحبك هادي" فيلم تونسي من إخراج المخرج التونسي محمد بن عطية ، وإنتاج درة بوشوشة الفراتي، بطولة مجد مستورة ، ريم بن مسعود وصباح بوزيد، ويقوم بتقديم الفيلم الناقدة السينمائية صفاءعبد الرازق، والمخرج المسرحي عادل نور الدين.



حصل الفيلم على جائزة أحسن أول فيلم بالدورة 66 لمهرجان برلين السينمائي الدولي . تدور أحداث الفيلم حول الشاب هادي المقبل على الزواج والعامل كمندوب مبيعات وقد فقد السيطرة على عالمه حيث أنه ينتمي لعائلة تترأسها الأم التي تفرض سلطتها ،بعد رحيل الأب، والتي رتبت له الزواج من عروس، لكن هادي يتمكن فجأة من فرصة للسيطرة على عالمه عندما يلتقي بامرأة أخرى أثناء رحلة عمل.