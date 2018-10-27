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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلى يعين رئيس الأركان الجديد.. تعرف عليه

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
سمر صالح
أوصى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صباح اليوم، السبت، بتعيين نائب رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي رئيسًا جديدًا للأركان خلفًا لرئيس الأركان الحالي جادي آيزنكوت الذي سينهي مهام منصبه بداية العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن التوصية بحاجة لمصادقة اللجنة الخاصة لتعيين كبار الضباط يوم الأحد المقبل، بالإضافة لمصادقة الحكومة.

ويعتبر كوخافي من كبار قادة الجيش الإسرائيلي، حيث شغل في الماضي عدة مناصب قيادية من بينها قائد لواء المظليين خلال عملية السور الواقي بالضفة الغربية عام 2002، وكذلك قائدًا لفرقة غزة فترة أسر الجندي جلعاد شاليط، بالإضافة لقائد شعبة الاستخبارات في الجيش ورئيسًا للمنطقة الشمالية وأخيرًا نائبًا لرئيس الأركان.

من جانبه، نقل موقع "روتر" العبري عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله: "أفيف كوخافي هو المرشح المناسب لشغل منصب رئيس الاركان المقبل للجيش الإسرائيلي".
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