أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت ..فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، السبت.





وأفاد برنامج "8 الصبح"، بأن الدولار الأمريكي سجل نحو 17.85 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، واليورو 20.53 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.34 جنيه للشراء، 23.58 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 58.56 جنيه للشراء، 58.91 جنيه للبيع، والريال السعودي "100 ين" 4.75 جنيه للبيع، 4.78 للشراء.





وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 701 جنيه للجرام، وعيار "21" نحو 613 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" نحو 526 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4904 جنيهات.