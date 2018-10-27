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حوادث

مجازاة رئيس القطاع الفني السابق بمشروعات القناة بتهمة الرشوة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جودت عيد
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس القطاع الفني السابق بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاضيه رشوة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها أن "ص.خ"، رئيس القطاع الفني السابق بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بوصفه المشرف العام على تنفيذ أعمال مشروع انحدار شبكات الصرف بالحامول، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب 4000 جنيه من صاحب شركة البكر للمقاولات على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو اتخاذ إجراءات صرف قيمة المستخلصات الثابت بها مستحقاته.
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