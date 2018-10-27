برلماني: تشغيل دمياط للغاز بداية من 2019.. فيديو

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه خلال الفترة القادمة سوف يتم بدء العمل بمحطة غاز دمياط بداية من العام 2019.



وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه مع افتتاح تلك المحطة، في ظل اكتشاف الغاز في حقل ظهر وتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي منه، سوف يشجع الكثير من الدول تصدير الغاز لدمياط ليعاد إسالته مرة وتصديره مرة أخرى.



وأكد أن هذا الأمر سالف الذكر سوف يحقق قيمة مضافة على المنتج، كما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب.





