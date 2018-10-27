Meet Silicon Valley.. برنامج أمريكي لدعم رواد الأعمال المصريين

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبي «Meet Silicon Valley - لقاء مع وادي السليكون».



ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار دعم رواد الأعمال المصريين وإتاحة الفرصة لهم لمعايشة حية مع ممثلي جوجل وفيسبوك وآبل وعمالقة الصناعة الآخرين.



وبرنامج "Meet Silicon Valley" - "لقاء مع وادي السليكون" هو برنامج مكثف في كاليفورنيا لمدة أسبوعين ويمنح رواد الأعمال المصريين فرصة تجربة النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في وادي السليكون، ويشمل التواصل مع ممثلي جوجل وفيسبوك وآبل وعمالقة الصناعة الآخرين.



كما نوهت السفارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 27 أكتوبر 2018. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://bit.ly/2gAKWpI