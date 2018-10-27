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أخبار البلد

اليوم.. طقس معتدل على شمال البلاد.. والقاهرة تسجل 28 درجة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وحالة البحر المتوسط تكون معتدله وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على المدن والمحافظات:( القاهرة 28/18، الاسكندرية 25/19، بورسعيد 25/19، رفح 26/17، السويس 27/15، طابا 26/16، شرم الشيخ 30/23، الغردقة 32/20، بني سوسف 28/18، الأقصر 32/17، أسوان 32/18، الوادي الجديد 32/19، حلايب 30/27).
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