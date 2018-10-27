استعدادات لانطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني.. صور

ينطلق في الخامسة من مساء اليوم، السبت، بقصر المانسترلي، مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني برئاسة سهير عبد القادر.





ويقدم المهرجان جوائز تكريم للكيانات الفنية التي أثرت المناخ الثقافي والفني بتاريخها وأعمالها وأيضا للمبادرات الفنية الناجحة، ومنها أوركسترا شباب مصر صاحبة الفكرة، وموسسة الأوركسترا دكتور أمل جمال، وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وفرقة الجيتس، وفرقة المصريين وفرقة الفور ام وفرقة أيامنا الحلوة وفرقة رباعي نوح وفريق كورال 57357.





المهرجان ينطلق تحت شعار "100 سنة مانديللا"، ويضم الصين وأفريقيا والدول العربية بمشاركة 25 دولة حول العالم.ويشارك في المهرجان فرقة الباليه الوطني من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرقة مركز أوبرا "زيجيانج وو" الصين، وفرقة بوكسمانا من جنوب أفريقيا، وفرقة دوبل بي من نيجيريا، وفرقة اكيوي دولار التراثية الثقافية نيجيريا، وفرقة ميلتنج ايدج باند من الكاميرون، وفرقة نابا الوطنية من الكونغو، وفرقة دي تو كريتون من بتسوانا، وفرقة الشمس الذهبية من الجزائر، وفرقة الوردة الجزائرية ومجموعة عيساوة النسيم المغربية الفلكلورية، وفرقة الفالوجا للفنون الشعبية من فلسطين، وكورال عباد الشمس من فلسطين، ومن مصر تشارك فرقة توشكى للفنون.كذلك يشارك بالمهرجان مجموعة من الأفلام هي عظمة من زيمبابوي وحديقة أكوا من توجو والناجون من سرياليون، وبلا شك من الكاميرون وصمت عال من نيحيريا وآسيا من المغرب والمؤامرة من المملكة العربية السعودية.كما يكرم المهرجان الفنان محمود قابيل والدكتور زاهي حواس.